2026年阿拉木图电动滑板车新规正式实施 骑行者须年满18岁并持驾照

据Kazinform记者从阿拉木图市道路交通与客运组织局了解到的信息，新一季租赁电动滑板车将面临一系列更严格的要求。冬季期间，各运营公司已对设备进行全面技术维护，包括检查车辆完好性、电池状况以及更新监控系统，确保新赛季开始时所有滑板车达到安全标准。

2026年起，市行政当局对提供共享电动滑板车服务的公司提出以下强制性规定：

所有租赁电动滑板车必须投保并配备可识别的注册编号；

运营公司需负责车辆登记、发放注册编号，并严格核验骑行者是否年满18周岁且持有任意类别有效驾驶证；

市行政当局将继续联合执法部门开展工作，提升市民使用滑板车的文明程度和交通守法意识。

道路交通与客运组织局表示，运营公司必须履行以下义务：及时维护保养车辆、实时监控技术状况、立即下架存在故障的设备，同时向租借者充分告知安全使用规则以及违反道路交通法规可能承担的后果。技术手段如实时监控、限速设置等也被纳入提升安全水平的重要措施。

此外，多份规范性文件和建议正在讨论中，拟进一步限制运营公司随意停放车辆的行为，严禁将滑板车停放在妨碍行人或其他交通参与者正常通行的位置。

值得注意的是，对于外卖骑手大量使用的电动自行车，若电机功率不超过250瓦、最高时速不超过25公里/小时，仍被视为普通自行车。现阶段，此类车辆可在人行道和步行街上行驶，不受额外限制。

市交通部门强调，新规的实施旨在平衡城市共享出行便利性与道路交通安全需求，通过更严格的准入和管理机制，有效减少事故隐患，营造更加有序、安全的城市交通环境。

【编译：木合塔尔·木拉提】