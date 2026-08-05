2026年列格坦繁荣指数公布 哈萨克斯坦位居中亚首位

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）在2026年列格坦全球繁荣指数（Legatum Prosperity Index 2026）排行榜中，哈萨克斯坦位居中亚国家首位，在全球161个国家和地区中排名第66位。

该指数由列格坦研究所（Prosperity Institute）依据130多项指标编制，评估内容涵盖发展、自由和社会三大核心领域。

2026年榜单对评估方法进行了调整。新版评估体系更加注重综合表现，仅在单一领域取得优势已不足以获得较高排名，各项指标的整体表现均被纳入考量。

分项排名显示，哈萨克斯坦的表现如下：

“发展”领域位列全球第52位；

“社会”领域位列第45位；

“社会完整性”指标位列第47位。

此外，哈萨克斯坦在教育领域排名全球第32位；“家庭完整性”指标排名第30位，生活水平指标位列第53位。

在中亚各国中，哈萨克斯坦排名最高，其后依次为吉尔吉斯斯坦（第87位）、乌兹别克斯坦（第94位）、塔吉克斯坦（第129位）和土库曼斯坦（第150位）。俄罗斯在榜单中位列第103位。

全球排名方面，瑞士位居榜首，挪威、爱尔兰、丹麦和芬兰分列第二至第五位。报告指出，瑞士凭借在各项核心指标上的均衡表现，位居本年度排行榜首位。