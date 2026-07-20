2026年哈国三大炼油厂将分阶段扩能

（哈萨克国际通讯社讯）为推动石油产业由原料出口型向深加工方向转型，哈萨克斯坦政府已通过《2040年前炼油行业发展构想》。政府新闻处发布了这一消息。

目前，哈萨克斯坦共有254座发电站，设备平均老化率为56%。全国发电量为631亿千瓦时，国内用电量同样为631亿千瓦时。

为满足经济增长带来的能源需求，根据2035年前发展规划，哈萨克斯坦计划新增超过26吉瓦的发电能力。目前，科克舍套、塞梅和乌斯卡曼正在推进新建热电联产中心项目。相关项目投资方已经确定，并已签署设计、采购和施工总承包合同。

为逐步向低碳经济转型，哈萨克斯坦还在持续发展可再生能源。目前，全国共有172个可再生能源项目，总装机容量超过3.8吉瓦，其中包括：

71座风力发电站，总装机容量2吉瓦；

54座太阳能发电站，总装机容量1.4吉瓦；

44座水力发电站，总装机容量313.68兆瓦；

3座沼气发电站，总装机容量1.77兆瓦。

2026年，哈萨克斯坦计划实施10个可再生能源项目，总装机容量为245.8兆瓦。目前，已有7个项目投入实施，总装机容量达到212兆瓦。

石油行业方面，2025年哈萨克斯坦石油产量同比增长13.5%，达到9960万吨。2026年计划产油9800万吨。今年1月至6月，全国石油产量为4570万吨，原油加工量达到898.5万吨。

目前，哈萨克斯坦共有4座在运营的沥青生产厂，年总产能达到166万吨，可充分满足国内道路建设需求。

为推动石油产业从原料型发展模式向深加工转型，哈萨克斯坦政府已通过《2040年前炼油行业发展构想》。2025年，全国原油加工量达到1840万吨。

自2026年起，哈萨克斯坦将正式启动主要炼油厂扩能项目。其中，巴甫洛达尔石化厂年加工能力将从550万吨提升至900万吨；奇姆肯特炼油厂年加工能力将从600万吨提升至1200万吨；阿特劳炼油厂年加工能力将从550万吨提高至670万吨。

目前，各炼油厂正按照既定计划开展预防性检修工作。

天然气行业方面，2025年哈萨克斯坦天然气产量同比增长15%，达到682亿立方米。2026年计划产气628亿立方米。今年1月至6月，全国天然气产量达到319亿立方米。

此外，哈萨克斯坦计划在2026年将居民点天然气覆盖率提升至64.3%。