哈萨克斯坦2026年养老金和社会补助将上调10%

自2026年1月1日起，基础养老金最低额将为35596坚戈（最低生活水平的70%），最高额从最低生活水平的110%提高至118%，达到60005坚戈。

以一位2019年退休的70岁养老金领取者为例，其2025年从预算获得的养老金总额为171588坚戈，其中基础养老金50851坚戈，联合养老金120737坚戈。考虑到2026年1月上调，该养老金领取者总养老金将增加至192816坚戈，其中基础养老金60005坚戈，联合养老金132811坚戈。需注意，该金额不包括统一积累养老金基金支付部分。

2026年1月1日起，国家社会补助上调若干示例：

生育1、2、3个孩子的一次性补助从149416坚戈增加至164350坚戈，生育4个及以上孩子从247716坚戈增加至272475坚戈；

根据孩子数量的多子女家庭补助，4个孩子的家庭从63030坚戈增加至69330坚戈，10个孩子的家庭从157280坚戈增加至173000坚戈；

一级残疾人士补助从101702坚戈增加至111872坚戈，二级从81362坚戈增加至89498坚戈，三级从55474坚戈增加至61021坚戈。

此外，从国家社会保险基金支付的丧失抚养人和丧失劳动能力补助也将上调10%。这些支付作为强制社会保险体系参与者获得的国家补助补充。

支付金额因个人情况而异，取决于过去两年向国家社会保险基金缴纳的社会扣款平均月收入、丧失劳动能力系数、被抚养人数量、强制社会保险体系参与年限以及收入替代率。

【编译：木合塔尔·木拉提】