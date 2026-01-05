2026年“数字化和人工智能年”：哈萨克斯坦能源领域推进人工智能规模化应用

据能源部表示，其工作重点并非停留在实验性研发层面，而是围绕提升基础设施可靠性、降低事故率以及优化成本，推进具有实际应用价值的试点项目。这些项目以可复制、可扩展为目标，强调对行业运行效率的实质性改善。

目前，能源领域正在推进三项重点实践案例。其中之一是利用无人机对输电线路进行基于人工智能的缺陷检测。通过计算机视觉和机器学习技术，系统可基于4K摄像头、热成像和激光雷达采集的数据，自动识别杆塔结构和导线中的缺陷、过热、变形等潜在风险。第二项是基于声学共振技术的供热管网机器人管道内检测方案，该技术可在不停运、不破坏管网的情况下，对管道状态进行精准评估。第三项为面向燃气行业的人工智能助手，通过移动应用拍摄的照片自动识别燃气表读数，从而减少人为因素干扰，提高计量准确性。

上述解决方案目前均已在试点阶段完成测试，并展现出较高成效。相关数据显示，设备诊断时间明显缩短，事故发生率有所下降，资源利用效率显著提升。

按照总统提出的任务要求，能源部计划于2026年将人工智能解决方案从试点阶段转入规模化应用，重点覆盖电力供应和供热领域。

未来的优先方向包括：扩大基于人工智能的缺陷检测分类体系，在干线管道推广管道内检测技术，以及持续完善燃气行业的数字化服务体系。同时，能源部也将依托已签署的合作备忘录，继续与本土人工智能和信息技术企业开展系统性合作。

官方指出，2026年被定为“数字化和人工智能年”，将为先进技术的加速落地提供重要契机，推动哈萨克斯坦能源行业向更加稳定、数字化和技术自主的方向发展。

【编译：达娜】