2026年冬奥会：哈萨克斯坦预计派出多少名运动员参赛？

据他介绍，第25届冬奥会将于2026年2月6日至22日在意大利城市米兰和科尔蒂纳丹佩佐举行。届时预计将有来自93个国家的约3000名运动员参赛，共产生116枚金牌。

穆尔扎波森诺夫表示，哈萨克斯坦代表团将参加10个大项、58个小项的奖牌争夺。参赛项目涵盖冬季两项、速度滑冰、花样滑冰、短道速滑、高山滑雪、北欧两项、越野滑雪、跳台滑雪、猫跳滑雪以及自由式滑雪空中技巧。

根据赛程安排，速度滑冰和越野滑雪将作为首批项目率先开赛，而高山滑雪比赛将作为压轴项目在最后阶段进行。

—根据初步预测，预计将有约35名运动员入选国家队阵容。相比之下，在2022年北京冬奥会上，我国共有34名运动员出征。目前，花样滑冰名将索菲亚·萨莫德尔金娜和米哈伊尔·沙伊多罗夫已确认获得两张个人奥运入场券。此外，我国运动员还在短道速滑项目中斩获9个席位，在速度滑冰项目中获得12个席位。-穆尔扎波森诺夫说。

【编译：阿遥】