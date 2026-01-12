2026年冬奥会新增多项赛事并引入赛制改革

据哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会消息，2026年冬奥会竞赛项目的最终方案已于2023年6月20日正式公布。本届冬奥会计划设置116枚金牌，较2022年北京冬奥会增加7枚。

新增项目：首次引入滑雪登山

本届冬奥会首次将滑雪登山（Ski Mountaineering）列入正式比赛项目。该项目被认为是一项兼具耐力、技巧与挑战性的运动，强调人与自然的融合。比赛将设立男子短距离、女子短距离以及混合接力三个小项。

多个项目新增或调整分项

除新增项目外，多项传统冬季运动也进行了赛程和分项调整，包括：

自由式滑雪：新增男子、女子平行大回转（Parallel Moguls）；

雪橇项目：女子双人项目有所调整；

跳台滑雪：女子比赛将首次使用大跳台；

钢架雪车：新增混合团体赛；

同时，高山滑雪平行大回转混合团体赛被从比赛项目中取消。

赛制改革：强调性别平等与公平竞争

在部分项目中，竞赛形式也进行了系统性调整：

越野滑雪：男女比赛距离实现统一，包括 10公里个人赛 20公里双追逐赛 50公里集体出发 4×7.5公里接力赛

跳台滑雪：男子团体赛引入“Super Team”赛制，每队由两名运动员组成；女子同样使用大跳台参赛；

北欧两项：男子团体赛由原先4人制调整为2人制（大跳台 + 2×7.5公里团队冲刺）；

高山滑雪：个人全能项目改为双人组队赛；

雪橇混合接力：每队由原来的4人增至6人（3男3女）。

相关改革旨在进一步推动性别平等、提升比赛观赏性，并吸引更广泛的国际受众。

参赛规模与哈萨克斯坦代表团情况

第二十五届冬季奥林匹克运动会将于2026年2月6日至22日举行，预计将有来自93个国家和地区的近3000名运动员参赛。

哈萨克斯坦国家队预计将参加10个大项、58个奖牌项目的角逐，涉及项目包括：冬季两项、速度滑冰、花样滑冰、短道速滑、高山滑雪、北欧两项、越野滑雪、跳台滑雪、自由式雪包及自由式空中技巧等。

据预测，哈萨克斯坦代表团参赛运动员人数将约为35人。在2022年北京冬奥会上，哈萨克斯坦共有34名运动员参赛。

【编译：达娜】