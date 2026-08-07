2026年达喀尔青奥会门票开售 哈萨克斯坦获11个项目参赛资格

（哈萨克国际通讯社讯）2026年达喀尔青奥会组委会宣布启动赛事门票销售。哈萨克斯坦代表队已获得11个项目的参赛资格，目前共有18名运动员进入参赛名单。

据哈萨克斯坦国家奥委会消息，首阶段售票于8月6日启动，将持续至8月9日，其间仅面向Visa卡持卡人开放。自8月10日起，所有公众均可购票。

门票可通过达喀尔2026官方票务平台在线购买。观众完成注册后，可选择比赛项目和场次，并确定购票数量、完成支付。组委会针对比赛、开闭幕式及球迷活动设置了不同类别的门票。

普通比赛门票价格从1000西非法郎（约1.8美元）起。一日通票（Day Pass）价格从1500西非法郎（约2.6美元）起，持票者可在一天内观看多场比赛。

开幕式A类门票价格为9000西非法郎（约15.8美元），B类门票为5000西非法郎（约8.8美元），赛事球迷区将免费开放。组委会计划总计销售约100万张门票。

2026年达喀尔青奥会将于10月31日至11月13日在塞内加尔举行，比赛分布在达喀尔、迪亚姆尼亚久和萨利三个赛区。届时，预计将有来自世界各地的约2700名青年运动员参加25个项目的角逐。

本届赛事是第四届夏季青年奥林匹克运动会，同时也是奥林匹克运动会历史上首次在非洲大陆举办的奥林匹克体育赛事。

目前，哈萨克斯坦已获得11个项目的参赛资格，共涉及18个参赛名额，具体参赛运动员名单将于后续确定。