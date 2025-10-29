距离2026年冬季奥运会开幕仅剩100天

本届冬奥会将成为意大利历史上第四次承办奥运会。此前，意大利曾举办过1956年科尔蒂纳丹佩佐冬奥会、1960年罗马夏奥会以及2006年都灵冬奥会。国际奥委会于2019年6月24日在瑞士洛桑召开的第134届全会上正式通过了米兰－科尔蒂纳申办方案。

本届冬奥会的官方吉祥物为蒂娜（Tina）和米洛（Milo）。两者的形象设计出自意大利中小学生之手，征集活动共收到1600份设计方案。

Фото: olympic.kz

根据赛事规划，本届冬奥会共设16个大项、195个奖牌项目，预计将有超过3500名运动员参赛。比赛项目包括：高山滑雪、冬季两项、雪车、越野滑雪、冰壶、花样滑冰、自由式滑雪、冰球、雪橇、北欧两项、短道速滑、钢架雪车、跳台滑雪、滑雪登山（首次列入冬奥会项目）、单板滑雪以及速度滑冰。

哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会已正式收到2026年冬季奥运会的邀请函。

自1994年以来，哈萨克斯坦运动员已连续参加历届冬季奥运会，共获得8枚奖牌，其中包括1枚金牌、3枚银牌和4枚铜牌。

【编译：达娜】