09:09, 06 一月 2026 | GMT +5
2026年哈萨克斯坦社会与劳动领域预算支出增长15.1%
（哈萨克国际通讯社讯）2026年，哈萨克斯坦社会与劳动领域的共和国预算支出规模显著扩大。根据预算安排，相关支出总额达6.833万亿坚戈，较2025年增加15.1%，即8977亿坚戈。该领域支出占国内生产总值（GDP）的3.7%，占共和国预算总支出的24.6%。
在已规划的资金中，99.3%（约 6.783万亿坚戈）将直接用于向公民支付各类社会福利。其中：
-
4.89万亿坚戈用于养老金保障，覆盖约 260万名退休人员；
-
1.893万亿坚戈用于各类社会补助金发放，惠及约 230万人。
其余资金将用于为残疾人士提供假肢和矫形辅助器具、为听力障碍儿童开展听觉与语言康复服务、建设康复中心，以及保障养老金和补助金发放相关服务等方向。
此前已指出，目前哈萨克斯坦通过共和国预算共支付 41种社会福利，包括基础养老金和团结养老金。2025年，国家共向 460万人发放养老金和补助金，总额达 5.858万亿坚戈，其中约 250万人为退休人员，210多万人为国家补助金领取者。
哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部表示，所有与社会福利支付相关的国家义务均已按时、足额履行。
【编译：达娜】