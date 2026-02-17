哈萨克斯坦计划2026年投运总装机容量2.64吉瓦能源设施

国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在政府扩大会议上指出，2025年哈萨克斯坦共进口电力37亿千瓦时，并责成政府加快新发电能力建设进程。根据规划，今年将投运4套联合循环燃气机组、2座风力发电站和4座太阳能发电站，同时还将对两座电站实施扩建。上述能源设施每年可新增发电量约160亿千瓦时。

在提升能源安全方面，总装机容量达2.4吉瓦的大型联合循环燃气机组将发挥关键作用。今年，南部地区将新增4套联合循环燃气机组，以保障当地电力和供热稳定。其中，克孜勒奥尔达州一套装机容量240兆瓦的机组已进入调试阶段，突厥斯坦州一套装机容量达1吉瓦的大型机组正在建设中。

与此同时，阿拉木图市能源基础设施现代化改造也在加快推进。阿拉木图第二热电厂和第三热电厂正在建设总装机容量达1.1吉瓦的现代化联合循环燃气机组，建成后将显著提升该市能源供应的可靠性和环保水平。

此外，“特克利能源综合体”（17兆瓦）以及阿特劳热电厂也正在实施区域发电能力强化项目。阿特劳热电厂将新增总装机容量60兆瓦的汽轮发电机组和锅炉设备。

在推进能源结构绿色转型方面，哈萨克斯坦正积极发展可再生能源。2026年，全国可再生能源发电装机容量将新增245兆瓦。其中，科斯塔奈州将投运两座风电站，分别为装机容量50兆瓦的“Aspan Energo”风电站和100兆瓦的“Hyperborea”风电站；曼格斯套州、江布尔州、科斯塔奈州和杰特苏州将新建总装机容量92兆瓦的4座太阳能发电站。此外，突厥斯坦州“TauEnergo”公司建设的小型水电站也将投入运行。

能源部表示，上述项目的实施将显著提升国家能源安全水平，优化能源结构，并为哈萨克斯坦实现可持续发展目标奠定坚实基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】