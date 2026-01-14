哈萨克斯坦2026年汽车市场价格走势：专家预测短期稳定 长期面临上行压力

进口车面临多重压力

汽车专家叶夫根尼·库别科夫认为，2026年价格走势将直接取决于通胀、坚戈汇率波动及税收负担增加等因素。今年进口商处境艰难，主要受以下影响：

增值税上调；

随月最低生活费（МРП）增长而提高的报废税；

对部分车型引入奢侈税。

这些措施将不可避免推高进口车及本地组装所需零部件成本。但在大众车型及本地组装车领域，价格有望保持相对稳定。

“不过到春季前不必过于担心，目前仍是‘买方市场’。品牌间激烈竞争将暂时抑制价格上涨。经销商和分销商仓库库存充足，大量2025年进口或本地组装车辆尚未售出，”库别科夫表示。

竞争加剧造就“买方市场”

汽车记者罗曼·马斯连尼科夫指出，哈萨克斯坦汽车市场正快速发展。品牌数量激增、经销商网络扩张、销售持续增长，形成健康竞争格局，有利于消费者。

过去几年车辆常需“现货抢购”，短缺推高价格。如今情况已彻底改变。去年底起，许多品牌已推出大幅折扣，这不仅是库存压力，更是争夺客户的主动举措。

“只要市场持续扩张、经销商网络扩大、生产能力提升，只要汇率不出现剧烈波动，就不会出现价格大幅跳涨。目前大品牌都在全力争取客户，”他强调。

马斯连尼科夫认为，今年部分车型将继续享受折扣，尤其是库存持续积压的品牌。中国品牌影响尤为显著，已大幅拉低传统价格天花板。如今大众品牌若贸然提价，很可能立即流失客户。中国车企增长迅猛，甚至开始向欧洲出口。

“目前市场没有出现重大变化的先兆，大型企业集团仍按既定策略稳健运作。销售数据表明市场供需平衡，消费者购车需求依然强劲，大部分通过贷款实现。希望今年市场能再次突破历史纪录，”他补充道。

二手车市场低迷 新车市场相对稳定

专家维克多·马尔萨科夫表示，二手车市场活跃度明显下降，主要受购买力限制影响。

与此同时，新车价格与去年基本持平，部分车型因促销甚至出现下降。他预测2026年价格将整体上行，主要因新税法典即将实施，将进一步增加成本。但本地组装车辆（非全产业链生产）有望在一定程度上抑制涨幅，至少在明年一季度内价格将保持稳定。

电动车市场前景趋于谨慎

马尔萨科夫认为，电动车需求不会出现大幅增长，反而可能出现回落。他判断未来仍以燃油车和混动车为主，电动车热潮或将逐渐降温。

最佳购车时机

专家几乎一致认为：当下正是最佳购车窗口。经销商库存充足，为完成年度销售目标，部分品牌折扣力度已达20%甚至更高。

此前报道显示，今年哈萨克斯坦已售出超过20.5万辆新车，12月预计再增约5000辆。但亮眼数据背后也隐藏隐忧：汽车贷款逾期率上升、新车价格出现松动、中国品牌快速挤占市场份额。

【编译：木合塔尔·木拉提】