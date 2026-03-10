巴伊铁列克控股：2026年哈萨克斯坦住房建设支持资金将达2.4万亿坚戈

他表示，根据国家元首的指示，巴伊铁列克控股联合其子公司哈萨克斯坦住房公司和住房储蓄银行——家庭银行（Отбасы банк），在2025年共向住房建设领域提供了2.35万亿坚戈的支持资金。

其中，通过哈萨克斯坦住房公司利用现有资金来源及市场融资，共为住房建设提供了7075亿坚戈的支持。这使得约300万平方米住房或3.56万套公寓得以投入使用。该公司在全国多户住宅建设投用总量中的占比达22%。

此外，通过市场条件发行债券融资2382亿坚戈，并将资金用于各地区住房建设，包括：

1504亿坚戈用于建设租赁住房；

878亿坚戈用于配套工程基础设施建设。

在“信贷住房”项目框架下，还以1402亿坚戈的规模购买了地方政府发行的证券，为住房建设项目提供融资支持。

通过将现有资金与市场融资相结合，共建设并以固定价格提供了约180万平方米住房，相当于为排队等待住房的居民提供了近2.3万套社会住房。

艾达普克洛夫表示，2026年通过哈萨克斯坦住房公司提供的支持资金预计将超过7000亿坚戈，并计划投入使用约220万平方米住房。

在住房储蓄体系方面，2025年住房储蓄银行向居民发放了77148笔贷款，总金额达1.645万亿坚戈。

按照计划，2026年将通过住房储蓄银行各类优惠按揭贷款项目，为超过7万户有住房需求的家庭提供总额约1.63万亿坚戈的住房贷款。

艾达普克洛夫指出，综合各项支持措施，巴伊铁列克控股预计将在2026年向住房建设领域提供约2.4万亿坚戈的资金支持。

【编译：达娜】