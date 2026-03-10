12:11, 10 三月 2026 | GMT +5
巴伊铁列克控股：2026年哈萨克斯坦住房建设支持资金将达2.4万亿坚戈
（哈萨克国际通讯社讯）在3月10日举行的政府会议上，巴伊铁列克国有控股公司第一副董事长努尔博拉特·艾达普克洛夫介绍了该控股体系为推动住房建设发展所采取的支持措施。
他表示，根据国家元首的指示，巴伊铁列克控股联合其子公司哈萨克斯坦住房公司和住房储蓄银行——家庭银行（Отбасы банк），在2025年共向住房建设领域提供了2.35万亿坚戈的支持资金。
其中，通过哈萨克斯坦住房公司利用现有资金来源及市场融资，共为住房建设提供了7075亿坚戈的支持。这使得约300万平方米住房或3.56万套公寓得以投入使用。该公司在全国多户住宅建设投用总量中的占比达22%。
此外，通过市场条件发行债券融资2382亿坚戈，并将资金用于各地区住房建设，包括：
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1504亿坚戈用于建设租赁住房；
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878亿坚戈用于配套工程基础设施建设。
在“信贷住房”项目框架下，还以1402亿坚戈的规模购买了地方政府发行的证券，为住房建设项目提供融资支持。
通过将现有资金与市场融资相结合，共建设并以固定价格提供了约180万平方米住房，相当于为排队等待住房的居民提供了近2.3万套社会住房。
艾达普克洛夫表示，2026年通过哈萨克斯坦住房公司提供的支持资金预计将超过7000亿坚戈，并计划投入使用约220万平方米住房。
在住房储蓄体系方面，2025年住房储蓄银行向居民发放了77148笔贷款，总金额达1.645万亿坚戈。
按照计划，2026年将通过住房储蓄银行各类优惠按揭贷款项目，为超过7万户有住房需求的家庭提供总额约1.63万亿坚戈的住房贷款。
艾达普克洛夫指出，综合各项支持措施，巴伊铁列克控股预计将在2026年向住房建设领域提供约2.4万亿坚戈的资金支持。
【编译：达娜】