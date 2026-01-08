2026年哈萨克斯坦将担任突厥国家工商会联盟主席国

该联盟成立于2019年，旨在推动突厥国家组织成员国及观察员国在贸易经济、生产、投资和技术领域的合作。目前成员包括阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦，匈牙利以观察员身份参与。

根据既定规则，联盟主席国每年轮换，由大会决定。2026年主席国职责移交哈萨克斯坦共和国，同时哈萨克斯坦“阿塔梅肯”国家企业家商会董事会主席拉伊姆别克·巴塔洛夫担任突厥工商会主席，任期一年。

巴塔洛夫表示：“当今突厥经济空间覆盖超过1.8亿人口，拥有显著的生产、资源和人力资源潜力。但区域内贸易占比仍未超过总商品流通量的10%，这为未来增长提供了巨大空间。”

突厥方向是哈萨克斯坦对外经济政策的优先领域之一。2025年1月至10月，哈萨克斯坦与突厥国家商品贸易额达到110亿美元，同比增长超过10%。

其中出口增长16.6%，约79亿美元；进口同期下降约3%。贸易顺差改善至48亿美元，不仅体现数量增长，也反映贸易结构优化。

巴塔洛夫指出：“这一积极动态主要得益于附加值较高产品的供应扩大。粮食、葵花籽油、冶金、石化产品、食品及加工材料出口显著增加。合作地理范围表明其稳定性和深度。土耳其和乌兹别克斯坦占哈萨克斯坦与突厥国家贸易额的三分之二以上。同时，与吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、土库曼斯坦和匈牙利的互动不断加强，有助于经济联系多元化并拓展区域间合作。”

与会者还讨论了未来阶段的主要合作方向。优先事项包括发展工业合作和联合项目、有效利用突厥投资基金、减少贸易技术壁垒，以及通过开发国际线路和运输走廊加强运输物流互联互通。

【编译：木合塔尔·木拉提】