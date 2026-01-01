哈萨克斯坦2026年将继续推进国际航空运输发展

消息称，民航委员会2026年将继续推进国际航空运输发展工作。计划将航线网络扩展至中亚和独联体国家，以及中东、欧洲和亚洲。

具体而言，哈萨克斯坦计划开通飞往维也纳、东京、罗马、阿布扎比、利雅得、达曼、拉纳卡、安曼、西安、上海、乌鲁木齐、喀什、华沙等地的航班。

同时，将继续推进行业人员培训体系改革，讨论新建航空培训中心的事宜，并推进民航数字化解决方案的引入，包括护照查验自动化、电子货运系统等。

- 2026年，哈萨克斯坦将与国际民航组织（ICAO）合作制定民航总体规划，并编制至2050年的民航业发展战略。总体而言，这些任务具有全面性和系统性，旨在解决当前的基础设施和监管问题，并为民航业的长期发展创造稳定条件。这些任务的实施将有助于提高航空运输的质量和便利性，增强飞行安全，并提升哈萨克斯坦在区域和国际航空体系中的作用。-民航委员会主席塔勒哈特·拉斯塔耶夫说。