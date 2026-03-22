2026年将密集开通国际航线 本土航司与外国航司同步发力

哈萨克斯坦旅游和体育部在答复哈通社问询时通报了相关情况。

该部回应称，波兰航空（LOT Polish Airlines）将开通阿拉木图—华沙（波兰）航线。同时，阿拉伯航空（Air Arabia）与约旦皇家航空（Royal Jordanian）分别计划开通阿拉木图—达曼（沙特阿拉伯）及阿拉木图—安曼（约旦）航线。此外，德国汉莎航空（Lufthansa）将恢复从阿拉木图和阿斯塔纳飞往法兰克福（德国）的航班。

与此同时，哈萨克斯坦本土航空公司也将密集开辟新航线。

据悉，SCAT航空将新开奇姆肯特—比什凯克（吉尔吉斯斯坦）、奇姆肯特—新西伯利亚（俄罗斯）、奇姆肯特—圣彼得堡（俄罗斯）以及奇姆肯特—特拉维夫（以色列）等航线。

阿斯塔纳航空（Air Astana）则计划运行以下航线：阿拉木图/阿斯塔纳—塞拉莱（阿曼）、阿拉木图—达拉曼（土耳其）、阿拉木图/阿斯塔纳—拉纳卡（塞浦路斯）、阿斯塔纳—广州（中国）、阿拉木图—上海（中国）。此外，开通阿拉木图—东京（日本）航线的事宜也正在进一步推进中。

飞狮航空（FlyArystan）计划启动阿拉木图—撒马尔罕（乌兹别克斯坦）、阿克套—乌鲁木齐（中国）以及阿拉木图—西安（中国）的直飞航班。

根据哈交通部民航委员会数据，目前哈萨克斯坦已与全球30个国家建立了通航关系，运行航线达135条，国际航班总频率为每周626班。

目前与哈萨克斯坦保持国际航线往来的国家包括：俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、格鲁吉亚、白俄罗斯、阿塞拜疆、阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、伊朗、阿曼、埃及、科威特、韩国、中国、印度、越南、泰国、蒙古、柬埔寨、马来西亚、马尔代夫、斯里兰卡、土耳其、英国、德国、意大利、荷兰、波兰及捷克。

【编译：阿遥】