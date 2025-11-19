世粮署：2026年将有3.18亿人面临严重饥饿

“严重粮食不安全”是指生命或生计因无法摄入足够食物而面临直接危险。《展望》显示，当前多场饥荒正在全球蔓延，加沙地带与苏丹部分地区已确认发生饥荒。在海地、马里、南苏丹和也门，饥荒的威胁已迫在眉睫；而阿富汗、刚果(金)、缅甸、尼日利亚、索马里和叙利亚也有大量人口陷入严重粮食不安全境地。除了饥荒，全球还有近3800万名5岁以下儿童正遭受急性营养不良，另有约1200万名孕期及哺乳期妇女处于营养不良状态。

世粮署表示，饥饿问题在全球范围内日益严重，但用于应对危机的人道主义援助资金持续缩减，目前全球援助仅能覆盖不到一半的总需求。2026年，该机构计划为1.1亿最脆弱群体提供援助，预计需要130亿美元资金。

世粮署执行干事辛迪·麦凯恩表示，消除饥饿需要国际社会更持久的支持，以及真正的全球承诺与合作。