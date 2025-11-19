中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:15, 19 11月 2025 | GMT +5

    世粮署：2026年将有3.18亿人面临严重饥饿

    哈萨克国际通讯社讯）联合国世界粮食计划署(世粮署)18日发布《世界粮食计划署2026年全球展望》(以下简称“《展望》”)，指出2026年全球将有3.18亿人面临严重粮食不安全问题，这一数字是2019年的两倍多。

    饥饿
    Фото: Getty Images

    “严重粮食不安全”是指生命或生计因无法摄入足够食物而面临直接危险。《展望》显示，当前多场饥荒正在全球蔓延，加沙地带与苏丹部分地区已确认发生饥荒。在海地、马里、南苏丹和也门，饥荒的威胁已迫在眉睫；而阿富汗、刚果(金)、缅甸、尼日利亚、索马里和叙利亚也有大量人口陷入严重粮食不安全境地。除了饥荒，全球还有近3800万名5岁以下儿童正遭受急性营养不良，另有约1200万名孕期及哺乳期妇女处于营养不良状态。

    世粮署表示，饥饿问题在全球范围内日益严重，但用于应对危机的人道主义援助资金持续缩减，目前全球援助仅能覆盖不到一半的总需求。2026年，该机构计划为1.1亿最脆弱群体提供援助，预计需要130亿美元资金。

    世粮署执行干事辛迪·麦凯恩表示，消除饥饿需要国际社会更持久的支持，以及真正的全球承诺与合作。

    标签:
    国际 联合国
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读