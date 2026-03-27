2026年数字哈萨克斯坦：欧亚经济联盟政府首脑了解哈萨克斯坦数字产业的成就

本次论坛展览汇集了初创企业和IT公司的项目、机器人和人工智能无人机领域的解决方案、游戏开发方向，以及人工智能人才中心平台，并采用了教育、专家和应用互动等多种形式。这种方式展现了哈萨克斯坦统一数字生态系统的发展方向。

与会代表了解了人工智能在公共管理、工业和城市基础设施领域的最新发展。

人工智能和数字化发展部副部长德米特里·穆恩介绍了一系列基础设施计划，其中包括包含 35 项公共服务的 AlemGPT 多机构平台和国家人工智能平台项目。

在数字基础设施领域，会议重点介绍了数据中心和能源开发项目。哈萨克斯坦电信股份公司董事长巴格达特·穆辛展示了“分布式发电谷”项目的初步可视化方案。该项目计划分阶段开发技术集群，启动多个装机容量为50兆瓦的分布式发电项目，并扩展能源基础设施。

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城市环境数字化解决方案也分别进行了展示。其中，奇姆肯特市副市长阿尔曼·萨比托夫重点介绍了ITS智能交通系统、AIQYN数字校园安保系统，以及用于公共安全、生态和城市管理领域快速响应的无人机统一基础设施。

人力资本与金融科技发展博客重点介绍了Freedom Holding 投资集团的解决方案。该公司首席执行官提穆尔·图尔洛夫介绍了将人工智能引入教育和商业流程的各项举措，包括与OpenAI合作推出一个项目，为哈萨克斯坦教师提供ChatGPT Edu的使用权限。他还展示了Freedom的人工智能解决方案，包括用于商业和日常服务的SuperApp个人语音助手，该助手可实现操作自动化并提升用户便利性。

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Alageum Electric公司董事会主席叶尔克布兰·伊利亚索夫介绍了一系列旨在构建新一代智能电网的智能电网解决方案。该方案将发电设施、输配电网络、储能系统、智能设备和终端用户整合到一个统一的数字化环境中。此外，他还介绍了基于人工智能的变压器监控和太阳能发电预测解决方案。数字化变电站及相关解决方案的实施可降低30%的技术成本、5-10%的商业成本、10-15%的峰值负荷，并将人工智能预测模型的准确率提高到95%。

会议还关注了一体化进程。欧共体内部市场、信息化、信息和通信技术委员会成员瓦罗斯·西蒙尼扬提议启动跨境电子文件流通，并采用企业对企业（B2B）模式的电子数字签名（EDS）验证服务，这将有助于实时确认文件的真实性，并降低国家间互动中的行政成本。

初创街还展示了AI Startify孵化器、Auezov AI First、Ushqyn AI Operator、AIJan和CortexAI等项目。这表明哈萨克斯坦正致力于构建自身的AI解决方案生态系统，涵盖从大学研发到面向国家、企业、教育和医疗保健等应用领域的AI服务。

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【编译：小穆】