2026年哈萨克斯坦汽车进口与清关费用全解析

本文将系统梳理当前进口汽车在哈萨克斯坦的主要清关规则、关税标准以及需要额外承担的费用，帮助有意购车的消费者更直观地了解整体成本。

两种关税体系并行适用

根据现行规定，哈萨克斯坦公民在进口汽车时，可以适用两套关税体系：一是哈萨克斯坦在加入世界贸易组织（WTO）后实施的本国关税，二是欧亚经济联盟框架内的关税同盟统一关税税则。

在大多数情况下，这两套关税的税率差别并不明显。但需要注意的是，如果车辆是按照哈萨克斯坦本国关税缴纳了较低税率，那么在日后将该车辆转运或出口至欧亚经济联盟其他成员国时，车主需补缴与统一关税税则之间的差额。

Фото: freepik

汽油车与柴油车关税：以15%为主

从2026年的政策来看，大多数燃油乘用车的进口关税维持在15%左右。

对于汽油乘用车，无论是排量不超过1000立方厘米的小排量车型，还是排量在1000至1500立方厘米、1500至3000立方厘米之间的车型，新车和使用年限在3至7年的二手车，普遍适用15%的关税标准。

若车辆使用年限超过7年，则除15%的比例关税外，还需满足“最低从量税”要求，具体标准因排量区间略有不同。

柴油车的关税政策与汽油车大体相同。无论排量是否超过1500立方厘米，新车和3至7年车龄的二手车均适用15%的关税；使用超过7年的柴油车，同样需要满足最低从量税要求。

此外，排量较大的高通过性车辆，以及排量超过4200立方厘米的车型，关税标准也基本维持在15%。

Фото: Kazinform/Midjourney/pexels.com

电动车和串联式混合动力车继续享受零关税

在鼓励新能源汽车发展的政策导向下，纯电动车以及串联式混合动力车（EREV）在2026年仍然适用零进口关税。

这类车型的特点是：车辆完全由电机驱动，内燃机仅作为发电装置为电池充电，不直接参与驱动。该政策在一定程度上降低了新能源车型的进口门槛。

清关时不仅只有关税

需要强调的是，进口汽车的成本不仅仅是关税本身。

海关在计算关税时，会以海关完税价格作为基数。该价格不仅包括发票或合同中标明的车辆售价，还包括运输、装卸、保险等实际发生的费用，直至车辆抵达哈萨克斯坦海关边境。

此外，每辆车在清关时还需缴纳固定的海关手续办理费，2026年标准为6个按月计算指数（MРП），折合25 950坚戈。

Фото: Kazinform

在此基础上，还需缴纳16%的增值税。需要注意的是，增值税同样是以包含关税在内的完税价格为基础进行计算。

如果海关认为申报价格明显偏低，有权参考国家收入委员会的价格目录，按市场平均价格重新核定关税和税费。

清关之后仍有多项费用

完成海关清关只是第一步。车辆在哈萨克斯坦上牌前，还需缴纳报废回收费（环保回收费）。缴费确认后，车主需前往专用政务服务中心办理首次登记手续，并支付车辆行驶证、车牌以及首次注册相关费用。

对于发动机排量超过3000立方厘米的车辆，还需缴纳消费税，标准为每立方厘米100坚戈，缴纳期限为进口当月后的次月20日前。

此外，若车辆购置价格达到或超过18 000个MРП（2026年为7 785万坚戈），还需额外缴纳一项特别消费税，税率为购车价格的10%。

进口车辆需满足的基本技术要求

根据现行规定，哈萨克斯坦仅允许符合一定技术标准的车辆进行首次登记。具体包括：必须为左舵车型，排放标准不低于欧四，配备防抱死制动系统（ABS）、驾驶员安全气囊、SOS紧急呼叫按钮、ISOFIX儿童座椅接口以及日间行车灯等安全配置。

Фото: Александр Павский / Kazinform

专家提醒

业内人士提醒，有意进口汽车的消费者在购车前应提前测算全部费用，综合考虑关税、增值税、报废费、消费税以及登记成本，避免因预算不足或对政策理解不充分而增加不必要的支出。

【编译：木合塔尔·木拉提】