哈萨克斯坦2026年车辆税制度迎来多项调整

根据国家收入委员会公布的信息，对于轻型汽车，车辆税计算引入使用年限修正系数：使用年限10年至20年的车辆适用0.7系数，使用年限超过20年的车辆适用0.5系数。该优惠措施将显著降低老旧车辆车主的税负。由于车辆税按年度汇总缴纳，上述修正系数将于2026年度税款计算中适用，并于2027年实际缴纳。

新税法典同时取消了对发动机排量超过3000立方厘米的轻型汽车（2013年12月31日后在哈萨克斯坦组装或进口）的特殊税率规定，此前这一类别车辆适用较高税率。该调整简化了税收规则，并为部分大排量车辆车主带来税负减轻。

此外，农村或农民经济实体新增一项优惠政策：每个实体可免除一辆带货箱平台的轻型机动车（皮卡车）的车辆税。车辆类别确定方式也得到明确，将依据车辆登记证中注明的驾驶权限类别（A、B、C、D）进行判定，而不再依赖车身类型。

为简化税收申报程序，自2026年起，纳税人仅需提交年度申报表，并于年终一次性缴纳车辆税，取消以往的当前付款计算义务。

2026年月计算指标（АЕК）定为4325坚格。以此计算，发动机排量4000立方厘米及以上的轻型汽车年度车辆税将达到506025坚戈（117个АЕК）。这一金额较以往有所增加，主要受月计算指标上调影响，将直接影响到大型越野车、强劲轿车以及高端车型车主。

另需提及，自2026年起哈萨克斯坦增值税率将从12%上调至16%，这将推高进口车辆价格，预计相关车型成本平均上涨5%至10%或更高，具体取决于车型和供货条件。

上述调整已于年初生效，适用于本税期税款计算。国家收入委员会提醒广大车主及时关注税收变化，确保按时履行纳税义务。

【编译：木合塔尔·木拉提】