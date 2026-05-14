2026年前四个月哈萨克斯坦贸易行业增长5.1%

具体而言，今年前四个月，批发贸易实际规模指数为105.9%，零售贸易实际规模指数为103.4%。去年同期，这两项指标分别为107.4%和106.1%。

在贸易行业整体结构中，批发贸易占据主导地位，占比达67.7%；零售贸易占31.8%。

统计数据显示，2026年1月至4月，全国批发贸易总额达15.0688万亿坚戈，同比增长5.9%。在批发商品结构中，非食品类商品及工业技术类产品占绝对份额，约80%。

从地区分布看，阿拉木图市批发贸易额居全国首位，占比36.7%；阿特劳州（15.2%）、阿斯塔纳市（14.3%）和卡拉干达州（5.3%）紧随其后。

同期，零售贸易总额达7.0822万亿坚戈，同比增长3.4%。其中，商业企业零售额增长1%，个体经营者（含市场摊位商户）销售额增长4.6%。

从所有制形式分析，年初以来私营企业零售总额达6.2293万亿坚戈，占零售贸易总额88%；外资企业零售额8528亿坚戈，占12%。

截至2026年5月1日，零售商业企业库存总量约1.7195万亿坚戈，按现行销售速度计算，库存周转天数约68天。

在零售贸易结构中，食品类商品占31.1%，非食品类占68.9%。与去年同期相比，食品类销售额增长10.5%，非食品类增长0.6%。

从零售额地区分布看，阿拉木图市以31.5%的份额领跑全国。阿斯塔纳市（13.2%）、卡拉干达州（7.7%）和东哈州（5.6%）紧随其后。