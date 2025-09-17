中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    22:17, 17 9月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦2026年起全面推行公务员线上招聘

    哈萨克国际通讯社讯）从明年起，哈萨克斯坦公务员招聘将全面转向线上进行。“E-Qyzmet”和“统一干部系统”两个门户网站将确保招聘过程透明，并最大限度减少人为因素干扰。

    Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
    Фото: Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

    国家公务员事务署署长达尔汗·加兹赫拜今日表示，公务员在线招聘早在两年前已以试点形式启动。

    —我们于2023年在“E-Qyzmet”门户网站上启动了公务员招聘试点。2026年，我们将对相关法律作出修改，公务员招聘将全部通过线上渠道进行。这是我们推进数字化转型的第一步。-他说。

    据介绍，明年将向议会提交新的公务员法案，法案内容将涵盖招聘、数字化以及人工智能应用等创新举措。

    —我们正在为“E-Qyzmet”门户引入人工智能系统，以便根据公务员的资历和教育背景进行岗位匹配。同时，我们已启动一个项目，通过人工智能评估公务员的职位和工作量。这些工作都将在2026年逐步推进。-加兹赫拜补充说。

    这些措施旨在吸引更多年轻人加入公务员队伍。目前，哈萨克斯坦公务员系统尚有7000个空缺职位。此外，还有567人从私营部门转入并担任各类管理岗位。

    【编译：阿遥】

    标签:
    电子政府 就业
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读