哈萨克斯坦2026年起全面推行公务员线上招聘

国家公务员事务署署长达尔汗·加兹赫拜今日表示，公务员在线招聘早在两年前已以试点形式启动。

—我们于2023年在“E-Qyzmet”门户网站上启动了公务员招聘试点。2026年，我们将对相关法律作出修改，公务员招聘将全部通过线上渠道进行。这是我们推进数字化转型的第一步。-他说。

据介绍，明年将向议会提交新的公务员法案，法案内容将涵盖招聘、数字化以及人工智能应用等创新举措。

—我们正在为“E-Qyzmet”门户引入人工智能系统，以便根据公务员的资历和教育背景进行岗位匹配。同时，我们已启动一个项目，通过人工智能评估公务员的职位和工作量。这些工作都将在2026年逐步推进。-加兹赫拜补充说。

这些措施旨在吸引更多年轻人加入公务员队伍。目前，哈萨克斯坦公务员系统尚有7000个空缺职位。此外，还有567人从私营部门转入并担任各类管理岗位。

【编译：阿遥】