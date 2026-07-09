2026年全球人工智能造福人类峰会：哈萨克斯坦国家馆开馆

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据外交部新闻处消息，7月7日，在2026年全球人工智能造福人类峰会期间，主题为“哈萨克斯坦——欧亚大陆的人工智能与数字枢纽”（Kazakhstan – AI and Digital Hub of Eurasia）的哈萨克斯坦国家馆正式揭幕。

哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫、哈萨克斯坦常驻世界贸易组织代表海拉特·托热巴耶夫，以及国际电信联盟、哈萨克斯坦人工智能和数字发展部、阿斯塔纳枢纽中心和KT-TELECOM公司的代表共同参加了开馆仪式。

据介绍，国家馆展览空间设置了三个主题展区，集中展示哈萨克斯坦在人工智能、数字政府以及数字基础设施建设领域的发展成果。

其中，“创新集群”展区重点介绍了阿斯塔纳枢纽中心作为哈萨克斯坦最大创新集群所发挥的作用。入驻企业可享受零税率政策、数字游民签证和长期居留便利，同时在签证办理、劳动手续以及工作生活环境等方面获得支持，为创新企业发展提供良好的生态条件。

“政府电子技术”展区由哈萨克斯坦人工智能和数字发展部与国家超级计算机集群联合打造，展示了以“数据驱动、人工智能赋能”为核心理念的国家数字服务体系。

目前，哈萨克斯坦在世界银行GovTech成熟度指数中进入A组，并在联合国电子政务发展指数中排名全球第24位。“Ulttyq Smart Data”项目也被评为大数据领域具有代表性的分析解决方案。目前，哈萨克斯坦已推出1300余项在线政府服务，国家人工智能平台运行着450多个AI智能体，并将120个国家数据库整合至统一系统。

“数据中心谷”展区则展示了KT-TELECOM公司的相关项目。该项目旨在打造支持哈萨克斯坦人工智能基础设施发展的超大规模平台，计划在国家重要能源区域附近建设一座装机容量达1吉瓦（GW）的数据处理中心。

哈萨克斯坦国家馆被视为该国数字生态体系的集中展示窗口，全面呈现了哈萨克斯坦25年来持续推进数字化转型取得的阶段性成果。

根据联合国电子政务发展指数，哈萨克斯坦目前位列全球第24位，在线服务指数进入全球前十。如今，约93%的政府服务已通过统一移动超级应用程序向居民和企业提供，用户可免费、便捷地获取相关服务。