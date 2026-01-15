哈萨克斯坦总穆夫提宣布2026年为“伊斯兰与廉洁社会”年

纳乌鲁兹拜·哈吉·图甘吾勒表示：

“伊斯兰教不仅教育人们对真主负责，更要求每个人对整个社会承担责任。坚信一切言行终将接受清算，正是廉洁的最高体现。对后世审判日的信仰，能够让人远离不义、欺诈与罪恶，因为每一位穆斯林都深知，没有任何行为会逃脱真主的监察。而在当今时代，人类社会面临的重大问题之一，正是如何有效对抗不公、建设廉洁社会。为系统推进这一方向的工作，我决定将2026年确定为宗教事务领域的‘伊斯兰与廉洁社会’年。这是一项旨在提升每一位公民对社会责任感的重要举措。”

此次会议以线下和线上相结合的方式举行，参加人员包括伊斯兰事务管理局工作人员、各州首席伊玛目、长老委员会成员、学者委员会及宗教事务专家委员会成员、知识界代表，以及宗教院校负责人和教师。

此项宣布旨在进一步弘扬伊斯兰教倡导的廉洁、公正与责任价值观，推动宗教工作更好地服务于社会和谐与国家发展。

哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局（Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы，简称穆夫提亚特）是哈萨克斯坦官方认可的伊斯兰教最高宗教管理机构，负责协调全国穆斯林宗教事务、维护传统伊斯兰价值观并促进宗教与世俗社会的和谐。其宗旨在于弘扬正统伊斯兰教义、抵制宗教极端主义、加强宗教教育与道德建设，同时在社会层面发挥促进民族团结、家庭价值观传播、慈善事业及精神道德提升的重要作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】