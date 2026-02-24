努尔吉格托夫：2026年农业生长期南部地区面临缺水风险

努尔吉格托夫表示，水资源和灌溉部自去年起持续推进Talsim-NG水文模型的本地化适配工作。该模型具备六个月超前预警能力。根据最新测算，锡尔河与塔拉斯河流域来水量预计低于多年平均水平；仅锡尔河部分支流及楚河流域水量有望维持正常。伊犁河流域干流径流预计正常，部分支流甚至可能高于多年平均值。

部长指出，2026年水利形势深受2025年干旱遗留效应影响。模型数据显示，锡尔河、楚河、塔拉斯河及伊犁河流域的径流形成区当前水分储备分布极不均衡——主要储量集中于中海拔山区，高海拔山区则低于常年水平。

—若春季初期气温偏高且降水集中，可能出现短期水量激增，但夏季径流大概率低于常态。2026年农业生长期内，南部地区特别是阿拉尔-锡尔河及楚-塔拉斯河流域将面临较大供水风险，-努尔吉格托夫强调。

努尔吉格托夫特别提及吉尔吉斯斯坦托克托古尔水电站的形势。该水库当前蓄水量为76.1亿立方米，较去年同期锐减15亿立方米。鉴于当前电力短缺，该设施正处于强化放水模式。据预测，农业生长期启动后，水库将转入蓄水模式，这可能直接制约经跨国多斯特克干渠向突厥斯坦州马克塔拉尔县和杰特赛县的输水能力。

鉴于此，水资源和灌溉部已建议相关州市政府严格执行取水限额，重点落实水稻种植限水措施。

努尔吉格托夫说，针对上游来水不确定性，沙尔达拉水库已切换至蓄水模式。若跨境供水协商方案得以落实，预计入库水量不低于83亿立方米，可确保水库蓄水约50亿立方米，阔科萨莱调蓄池蓄水20亿立方米，并为克孜勒奥尔达州提供约13亿立方米用水保障。

努尔吉格托夫对楚-塔拉斯流域基洛夫水库的蓄水能力表达担忧。该水库系江布尔州生活及灌溉用水的主水源，当前蓄水量仅3.14亿立方米，为去年同期的三分之二。预计至4月1日，蓄水量将达4亿至4.1亿立方米。按现有分水协议，哈方分配水量仅2.85亿立方米，而当地最低需求量为4亿立方米，缺口明显。

【编译：阿遥】