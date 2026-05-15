哈国2026年一季度外贸额同比增长10.5%

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家统计局公布的数据，2026年1月至3月，哈萨克斯坦对外贸易总额达到329亿美元，同比增长10.5%，出口与进口均实现增长。

数据显示，今年第一季度，哈萨克斯坦出口额为179.9亿美元，同比增长9.4%；进口额达到149.1亿美元，同比增长11.8%。尽管整体贸易规模扩大，但贸易顺差降至30.8亿美元，略低于去年同期水平。

从贸易区域来看，哈萨克斯坦与独联体国家及欧亚经济联盟成员国的贸易增长尤为明显。其中，与独联体国家贸易额达到92.9亿美元，同比增长17.4%；与欧亚经济联盟国家贸易额为73亿美元，同比增长17%。

与此同时，哈萨克斯坦与非独联体国家的贸易额达到236亿美元，同比增长7.9%，仍占全国外贸总额的大部分。

在欧亚经济联盟内部贸易方面，哈萨克斯坦对俄罗斯出口降至14.9亿美元，但对吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯和亚美尼亚的出口则出现增长。另一方面，自俄罗斯进口额增至49.6亿美元，进一步推动两国贸易规模扩大。

从月度走势来看，2026年3月哈萨克斯坦外贸总额较2月增长4.3%，其中进口增幅高于出口。与2025年3月相比，今年3月外贸总额同比增长7.7%。

【编译：达娜】