2026年已有3335名归国哈侨获得血亲同胞身份

据劳动和社会保障部发布的消息，2026年年初以来共有3335名世居境外的哈萨克人回归历史祖国并获得“血亲同胞”身份。

从来源国分布看，回归人员中47.8%来自中国，43.6%来自乌兹别克斯坦，2.7%来自土库曼斯坦，2%来自俄罗斯，2.2%来自蒙古国，1.7%来自其他国家。

从人口结构来看，2025年归国同胞中58.1%为适龄劳动力人口，33.1%为未成年人，8.8%为退休人口。

从教育水平看，劳动年龄归侨中13.1%拥有高等学历，27.1%拥有中等职业教育背景，51.9%为普通中等教育水平，另有7.9%未接受正规教育。

根据哈萨克斯坦共和国法律，归国同胞可自主选择在全国各地定居。

同时，政府确定以下劳动力短缺地区作为“血亲同胞”重点接纳地区：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿特劳州、西哈州、东哈州和北哈州。

2026年，上述地区“血亲同胞”接纳配额为2281人。截至2026年前两个月，已有569名“血亲同胞”在上述地区定居。

在上述定居地区落户的“血亲同胞”可获得国家补贴支持，包括搬迁补贴以及房租和水电费补贴。其中，搬迁补贴为一次性补助，户主及家庭每位成员可获得70个按月计算指数的资金支持（约302,800坚戈）；房租和水电费补贴为一年期支持，金额为15至30个按月计算指数（约64,900至129,800坚戈）。

2026年年初以来，共有139名归国同胞获得各类国家支持措施，其中108人实现稳定就业。

此外，为提高自愿迁移政策的实施效果，政府通过制度性措施支持参与北部地区安置工作的用人单位。同时，引入经济流动性证书机制，用于购房支持，每个家庭最高可获得1625个按月计算指数（约700万坚戈）的一次性无偿补助。

【编译：达娜】