2026年“数字化与人工智能之年”：哈萨克斯坦已做好技术跃升准备

哈萨克斯坦的数字转型之路

近年来，哈萨克斯坦将数字化与人工智能确立为国家发展的战略方向。这一进程远超技术升级层面，已深刻重塑国家治理结构、经济形态以及公共服务质量。数字解决方案全面渗透各领域，正成为国家长期发展的核心驱动力。

2025年标志性转折在于：为统一协调人工智能与数字发展，专门成立相关部门，将该领域提升至独立的国家政策层面，从而形成了将人工智能系统性融入经济与治理的制度基础。同年，哈萨克斯坦成为中亚首个颁布《人工智能法》的国家。该法明确人工智能不取代人类，而是作为扩展人类能力的辅助工具，同时确立了技术应用中的责任与法律监管机制。

这一立法进程的自然延续是2026年被正式宣布为“数字化与人工智能之年”。国家元首在国情咨文中将数字转型定位为国家发展的核心支柱之一，人工智能被视为提升国家竞争力的战略性工具。哈萨克斯坦正把数字化技术视为决定国家未来的长期战略选择，而非短暂潮流。

Фото: Gov.kz

中亚数字领导者地位巩固

根据牛津洞察国际分析中心发布的《2025年政府人工智能准备指数》，哈萨克斯坦在195个国家中排名跃升至第60位，一年内前进16位。此前排名第76位。在中亚地区，哈萨克斯坦在人工智能引入与治理水平上遥遥领先，已稳固“区域最发达数字国家”地位。人工智能已在国家治理、经济和社会服务中广泛应用，电子政府显著提升公共服务质量。在公共部门采用度指标上，哈萨克斯坦得分73.59分，反映出公共服务向数字化的深度转型，为公民与企业节省了大量时间与成本。

总体而言，哈萨克斯坦的人工智能已超越试验阶段，全面融入国家治理与民生服务体系。通过系统推进数字转型，哈萨克斯坦在中亚确立了领跑地位。

数字成果转化为现实红利

人工智能与数字化已从概念走向大规模实际应用。数字发展与人工智能部数据显示，国家公共服务超90%实现线上化。eGov人工智能虚拟助手与智能搜索系统极大便利了公民办事，减少了人工操作。2025年全国线上服务总量达5150万次，实实在在节约了时间与资源。

在社会领域，“社会钱包”项目覆盖6700所学校、组织4900万份餐饮供应，为地方财政节约15—30%开支；电子处方系统处理1300万张处方，提升透明度并有效遏制违规行为；统一国家地籍系统大幅缩短土地与不动产服务时限，减少纠纷。网络安全与反欺诈系统显著降低攻击与损失。

经济领域尤其在金融、物流、工业和服务业，人工智能实现流程自动化、效率提升与客户数据精准分析。2025年哈萨克斯坦IT服务出口突破10亿美元，充分彰显人工智能的经济拉动效应。

Фото: ДСМ

2026年“数字化与人工智能之年”蓄势待发

2026年被定为“数字化与人工智能之年”，意味着人工智能将全面嵌入国家治理、经济与公共服务，而非停留在试点层面。哈萨克斯坦面临几大核心任务：一是人工智能在所有国家机关与经济领域的深度落地；二是确保技术安全可靠——《人工智能法》已明确数据保护、算法透明与人类决策主导权；三是实现数字公平，让城市与偏远地区均享同等服务；四是加强人才培养，让公职人员、企业与公民熟练掌握人工智能应用；五是推进技术自主，发展本土平台与算力，降低外部依赖。

专家指出，人工智能不会取代人类，而是改变角色分工：日常工作自动化，高技能人才需求上升。哈萨克斯坦人工智能培训已覆盖超90万人次，教育与公共服务正加速适应新市场需求。

人工智能立法正式生效：带来哪些改变

2026年1月18日，《人工智能法》正式生效，标志着哈萨克斯坦技术政策进入全新阶段，使该国成为全球最早系统立法规范人工智能的国家之一。

该法核心原则清晰：人工智能服务于人类而非取代人类。因此，法律重点保护人权、个人数据安全与算法透明。公民有权知晓自身数据是否被人工智能处理，并在必要时提出异议。同时，法律严格禁止利用人工智能影响人类意识、实施歧视或利用弱势群体。人工智能生成内容必须强制标注，仅当包含人类创造性贡献时方可享有版权保护。法律明确界定人工智能结果的责任主体，将开发者与使用者置于直接责任之下。

Фото: publicdomainpictures.net

数字权利中心Qazaqstan主任、纳里克巴耶夫大学教授达娜·奥特根认为：

“该法采用风险导向方法。国家不对人工智能设限，而是明确划分对人权产生影响的行为。这种方式将人工智能视为战略资源而非单纯风险源。”

她强调，法律不仅设限，更通过建设国家人工智能平台奠定基础设施基础，强制标注人工智能生成内容，并全面保护公民权利与数据安全。

“公民有权知晓影响自身权利的决策是否涉及人工智能，尤其在国家治理、医疗、金融与教育领域，自动化决策可能直接改变人生轨迹。”奥特根指出。

法律专家阿利舍尔·卡迪尔别科夫认为，2026年将是检验法律实际执行效果的关键年份。

“哈萨克斯坦的实践不仅对独联体与后苏联国家具有借鉴价值，也将为国际伙伴提供参考。当今各国都在寻求平衡人工智能监管的路径：在不限制人权前提下兼顾国家与经济利益，同时不落后于技术发展。”他表示。

Фото: Kazinform

人工智能成为区域合作纽带

阿斯塔纳Alem.ai国际人工智能中心与超级计算机（Alem.Cloud、Al-Farabium）构成国家基础设施核心，确保数据不出境，支持经济决策与公共服务高效运行。

在区域层面，哈萨克斯坦担任欧亚经济联盟轮值主席国期间，将人工智能定位为区域一体化工具。QazTech联盟信息安全委员会联合主席叶夫根尼·皮托林指出，哈萨克斯坦正以集中式战略规划为样板。

“人工智能已配备基础设施、法律与大规模服务体系。这为向独联体与中亚国家出口数字解决方案与标准创造了条件。”他表示。

邻国实践对比

哈萨克斯坦：成立人工智能部，2030年人工智能出口目标50亿美元。阿斯塔纳超级计算机投运，Alem.ai国际人工智能中心加速发展。主要任务是升级网络、优化大数据处理。

俄罗斯：强调技术独立，2030年人工智能贡献预计达11万亿卢布。国家将本土语言模型视为战略资产大力发展。

白俄罗斯：“数字白俄罗斯”计划（2026—2030）聚焦数字国家建设与安全。全国6万台摄像头公共安全系统由人工智能算法驱动。

乌兹别克斯坦：2030年战略目标进入人工智能准备度全球前50，计划投入15亿美元发展软件。目前已落地20多个人工智能项目，包括PalmPay、MyID、FaceID、LexAI（法律平台）。

吉尔吉斯斯坦：成立国家人工智能委员会，正发展为欧亚经济联盟区域枢纽。

塔吉克斯坦：10所学校开展人工智能试点教学。

Фото: gov.kz

专家总结，人工智能不取代人类，而是重塑角色分工。日常工作自动化，高技能人才需求上升。哈萨克斯坦已为人工智能时代做好全面准备，将其视为系统性工具而非单纯技术潮流。通过数字化与人工智能，哈萨克斯坦正加速构建高效治理、繁荣经济与优质公共服务的未来图景。

【编译：木合塔尔·木拉提】