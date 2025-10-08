阿利耶夫提议2026年在阿塞拜疆举行突厥国家组织成员国联合军演

阿利耶夫总统表示：

“在当前地缘政治挑战和安全威胁的背景下，特别是在国际法规范与原则频遭违反的情况下，突厥国家作为一个统一的力量中心采取行动尤为重要。”

他强调，安全是可持续发展的基石，在国际规范屡遭破坏的当下，突厥国家在军事和军事技术领域的合作尤为关键。

阿利耶夫总统提议：

“考虑到成员国在国防与安全领域的广泛合作，我建议2026年在阿塞拜疆举行突厥国家组织成员国的联合军事演习。”

他进一步指出，军事力量是当今各国独立性和领土完整的重要保障。加强突厥国家的国防潜力和团结，不仅服务于区域的和平、稳定与可持续发展，也对整个地区具有深远意义。

值得一提的是，在加巴拉召开的突厥国家组织第12次领导人峰会，汇集了成员国及观察员国领导人，共同讨论区域和国际热点问题，并致力于深化政治、经济、运输和人道领域的合作。

此前已报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在加巴拉峰会上发表讲话，提议为区域一体化共同体建立数字创新中心。

【编译：木合塔尔·木拉提】