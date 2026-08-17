2026年哈萨克斯坦油籽作物种植面积增加30%

据国家统计局数据显示，2026年油籽播种面积为517.9万公顷，比上年增长30%。尤其是向日葵，其种植面积显著增长，向日葵被认为是主要的油料作物。

今年，向日葵种植面积达到220万公顷，创历史新高，比去年增长了25%。因此，过去五年向日葵种植面积持续增长，比2021年增长了2.3倍。

向日葵主要播种地集中在巴甫洛达尔、库斯塔奈、阿克莫拉和北哈萨克斯坦州。这些地区贡献了耕地新增总量的90%。

其他油料作物，特别是亚麻、油菜和红花的种植面积也有所增加。

据全国油籽加工商协会称，种植面积的增加是由于国内加工企业对油籽的高需求，以及植物油和油制品出口市场的扩大。

本季，哈萨克斯坦植物油和油制品出口到23个国家。

所有这些都表明，哈萨克斯坦的作物生产多样化进程正在进行中，这类作物在农业生产中的重要性日益增加。

目前，哈萨克斯坦的油籽加工能力超过每年520万吨，其中葵花籽加工能力为440万吨。此外，计划在2026年至2028年期间实施大规模投资项目，在哈萨克斯坦建设新的油籽加工企业，总产能超过每年300万吨。