2026世界杯：土耳其无缘晋级淘汰赛

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯足球赛D组第三轮比赛全部结束。拥有阿尔达·居莱尔（Arda Güler）和凯南·耶尔德兹（Kenan Yıldız）等球星的土耳其队表现不佳，最终无缘晋级淘汰赛。

此前两轮比赛一分未得的土耳其队，在最后一轮面对美国队时打出了本届赛事迄今为止最出色的一场比赛。双方上演进球大战，土耳其队最终以3比2战胜美国队。

比赛第3分钟，美国队率先打破僵局，奥斯顿·特拉斯蒂（Auston Trusty）攻入一球。

随后，土耳其队展开反击。第10分钟，阿尔达·居莱尔扳平比分；第31分钟，巴勒什·阿尔佩尔·耶尔马兹（Barış Alper Yılmaz）再下一城，帮助球队实现反超。

第49分钟，美国队由塞巴斯蒂安·伯哈尔特（Sebastian Berhalter）将比分追平。补时阶段第98分钟，土耳其后卫卡安·艾汉（Kaan Ayhan）攻入制胜球，将比分锁定为3比2。

尽管赢得了本场比赛，但土耳其队仅积3分，排名小组第四，无缘晋级淘汰赛阶段。

同组另一场比赛中，巴拉圭队与澳大利亚队0比0握手言和。

最终，美国队积6分、澳大利亚队积4分，携手晋级淘汰赛。积4分排名第三的巴拉圭队仍保留继续参加本届赛事的希望。

根据赛程安排，6月26日将进行G组、H组和I组第三轮比赛的争夺。