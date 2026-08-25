朱曼哈林：预计2027—2029年GDP年均实际增长超过5%

朱曼哈林在政府会议上表示，哈萨克斯坦名义GDP预计将从2027年的199.3万亿坚戈增至2029年的245万亿坚戈。未来经济增长将主要由非石油产业产出增加推动，加工业增速预计将超过采矿业。

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- 冶金、机械制造、建筑材料、化工以及食品生产等行业将为加工业增长作出主要贡献。 - 他说。

农业也将成为经济增长动力之一，预计年增长率不低于5%。

建筑业方面，随着交通物流、能源、水利、住房和公共事业以及社会基础设施建设推进，预计行业增速将由2027年的16%提高至2029年的17.3%。

服务业中，贸易预计年均增长5.7%，交通运输和仓储增长10.4%，信息和通信行业增长9.2%。

对外贸易方面，哈萨克斯坦预计将继续保持贸易顺差。商品出口额预计由2027年的828亿美元增至2029年的885亿美元，同期进口额将由805亿美元增至884亿美元。

通胀方面，政府预计2027年通胀率将在7.5%至9.5%区间，2028—2029年将进一步回落至6%至8%。

与此同时，哈萨克斯坦计划逐步降低财政赤字。

根据预测，共和国预算赤字占GDP比重预计将从2027年的2.3%降至2029年的0.4%，非石油财政赤字占GDP比重则将从5.3%降至2.5%。

共和国预算支出预计2027年为30.2万亿坚戈，2028年为29.4万亿坚戈，2029年为29.6万亿坚戈。

预算收入则预计从2027年的19.9万亿坚戈增至2028年的21.7万亿坚戈，并于2029年进一步增至23.4万亿坚戈。

国家基金资产规模也有望继续扩大。根据基准情景，国家基金外汇资产预计由2027年的652亿美元增至2029年的706亿美元。

国家基金总收入预计2027年为5.1万亿坚戈，2028年为5.5万亿坚戈，2029年达到5.7万亿坚戈。净收入预计分别为0.5万亿、1.4万亿和2万亿坚戈。

根据预算规则，国家基金向共和国预算提供的保障性转移支付预计在2027年和2028年分别为2.4万亿坚戈，2029年降至2万亿坚戈。

此外，为支持重要基础设施和全国性项目建设，政府计划继续从国家基金安排专项转移支付，其中2027年为2万亿坚戈，2028年和2029年分别为1.5万亿坚戈。