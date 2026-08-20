哈萨克斯坦计划2027年新增845兆瓦能源装机容量

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部消息称，2027年全国计划新增845兆瓦能源装机容量。随着一批传统能源和可再生能源项目陆续投产，预计2027年第一季度即可满足国内电力需求，到年底有望形成约13亿千瓦时的电力盈余。

根据计划，江布尔国家地区发电站（GRES）将投运5台燃气轮机，总装机容量210兆瓦；“MAEK”有限责任公司将投运一套160兆瓦蒸汽燃气联合循环机组；“Baskuat Energoprom”有限责任公司项目一期将投运5台燃气内燃机组，总装机容量34.7兆瓦；“Kazakhmys Energy”有限责任公司还将投运一套70兆瓦蒸汽燃气联合循环机组。

与此同时，2027年还计划实施总装机容量570兆瓦的可再生能源项目。

其中包括阿拉木图州一座100兆瓦太阳能电站；克孜勒奥尔达州3座总装机容量70兆瓦的太阳能电站和一座50兆瓦风电站；阿克托别州两座各100兆瓦风电站；突厥斯坦州一座50兆瓦风电站，以及阿拜州两座总装机容量100兆瓦的风电站。

能源部指出，随着上述新增装机陆续投运，预计到2027年第一季度，哈萨克斯坦的电力供应将能够满足国内需求。到2027年底，全国预计将形成约13亿千瓦时的电力盈余。

此外，2026年哈萨克斯坦计划新增约2.6吉瓦能源装机容量，包括投运4座燃气发电站、扩建2座现有电站，以及投运10个新的可再生能源项目。