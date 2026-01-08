2027年底哈萨克斯坦99%人口将获得稳定高速互联网服务

截至2025年底，已有2606个乡村居民点接入高速互联网，今年还将为1900个村庄提供连接。目前，4G网络覆盖3115个村庄，今年将新增836个乡村居民点。

未来两年内，将通过光纤通信线路为超过3000个村庄接入互联网，大幅提升乡村地区网络质量。该项目将为40万乡村家庭铺设光纤，惠及额外250万人口。

同时，5G网络已在20个主要城市投入运营，通过新建基站将覆盖城市地区的75%。此外，一项覆盖4万公里公路的移动通信项目正在实施，预计两年内完成。

为强化哈萨克斯坦作为欧亚关键过境枢纽的地位，里海海底至阿塞拜疆的光纤电缆建设已启动，该项目将于2026年第三季度竣工。

哈萨克斯坦还将生产5至6颗国产地球观测卫星用于出口，预计创收7500万美元，这将成为该国首次大规模高科技出口。

所有新建政府信息系统将统一在QazTech数字平台上开发，以加快服务上线并提升公共数字基础设施的网络安全水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】