哈萨克斯坦2027年预算支出增至30.2万亿坚戈 社会领域占比34.9%

塔克耶夫在政府会议上介绍，2027年预算收入预计为25.6万亿坚戈，相当于国内生产总值（GDP）的12.9%；预算赤字预计占GDP的2.3%。

根据预算安排，国家基金向共和国预算提供的保障性转移支付将为2.4万亿坚戈，专项转移支付为2万亿坚戈。专项资金将重点用于重大基础设施以及具有全国意义的项目。

塔克耶夫表示，2027年预算编制的重点不仅是满足支出增长需求，更在于提高每一坚戈财政资金的使用效益，优先保障国家履行社会义务，并支持经济、地区和人力资本发展。

社会领域将成为预算支出的重点方向之一。2027年计划安排10.5万亿坚戈用于社会领域，占预算总支出的34.9%。

考虑到社会保障对象人数变化以及各类社会支付指数化调整，政府将额外安排7390亿坚戈用于居民支持。

与此同时，2027年用于支持实体经济的共和国预算支出计划达到3.8万亿坚戈，占总支出的12.9%，较2026年增加5070亿坚戈。

财政部长表示，相关支出增长主要用于继续实施对国家经济具有系统性意义的基础设施项目。

若计入地方执行机构的发展预算，2027年用于支持实体经济的资金总额预计将达到约7万亿坚戈。

总体来看，2027年共和国预算将继续把履行社会义务、发展基础设施以及支持实体经济作为主要支出方向。