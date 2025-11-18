2027年世界青少年短道速滑锦标赛将在哈萨克斯坦举行

此次会谈在阿斯塔纳“阿劳”冰宫举行，目前该场馆正承办青少年短道速滑世界杯分站赛。双方讨论了哈萨克斯坦在速度滑冰与短道速滑领域的发展现状、与ISU的合作方向，以及2026年米兰冬奥会的备战工作。

部长指出，短道速滑在哈萨克斯坦正稳步、有系统地发展。他特别提到，今年哈萨克斯坦队在亚冬会上获得历史性金牌，这是哈萨克斯坦冰上项目的重大突破。

在当前赛季，哈萨克斯坦已成功获得两站青少年短道速滑世界杯的举办权，这被视为国际社会对哈方高水平赛事组织能力和体育影响力的肯定。

此外，国际滑冰联盟正式决定，将2027年世界青少年短道速滑锦标赛交由哈萨克斯坦承办——这将成为国家速度滑冰史上规模最大的国际赛事。

赫尔恩霍夫高度评价了“阿劳”冰宫的硬件条件与赛事组织工作，认为哈萨克斯坦运动员展现出巨大潜力，并表示ISU将继续与哈方在各类项目与培训计划中保持密切合作。

【编译：达娜】