08:14, 18 11月 2025 | GMT +5
2027年世界青少年短道速滑锦标赛将在哈萨克斯坦举行
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦旅游和体育部消息，2027年世界青少年短道速滑锦标赛将于哈萨克斯坦举行。旅游和体育部部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫在阿斯塔纳会见了国际滑冰联盟（ISU）冰上项目主管雨果·赫尔恩霍夫，双方就赛事筹备及未来合作展开了讨论。
此次会谈在阿斯塔纳“阿劳”冰宫举行，目前该场馆正承办青少年短道速滑世界杯分站赛。双方讨论了哈萨克斯坦在速度滑冰与短道速滑领域的发展现状、与ISU的合作方向，以及2026年米兰冬奥会的备战工作。
部长指出，短道速滑在哈萨克斯坦正稳步、有系统地发展。他特别提到，今年哈萨克斯坦队在亚冬会上获得历史性金牌，这是哈萨克斯坦冰上项目的重大突破。
在当前赛季，哈萨克斯坦已成功获得两站青少年短道速滑世界杯的举办权，这被视为国际社会对哈方高水平赛事组织能力和体育影响力的肯定。
此外，国际滑冰联盟正式决定，将2027年世界青少年短道速滑锦标赛交由哈萨克斯坦承办——这将成为国家速度滑冰史上规模最大的国际赛事。
赫尔恩霍夫高度评价了“阿劳”冰宫的硬件条件与赛事组织工作，认为哈萨克斯坦运动员展现出巨大潜力，并表示ISU将继续与哈方在各类项目与培训计划中保持密切合作。
【编译：达娜】