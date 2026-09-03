2027年预算预测：油价下跌 坚戈汇率有望走强

（哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦2027—2029年共和国预算草案，2027年石油行业向国家基金缴纳的收入预计为3.78万亿坚戈，较2026年预估水平减少3420亿坚戈。Kursiv.Media报道称，这一变化主要与预算编制所采用的国际油价预期下调有关。

根据预算草案，2026年预算所采用的石油价格预测为每桶85美元，而2027年这一指标下调至每桶70美元。

与此同时，2027年预算预测石油产量将达到9600万吨，美元兑坚戈汇率按1美元兑480坚戈计算。相比之下，2026年预算采用的汇率预测为1美元兑540坚戈。

从石油行业收入构成来看，企业所得税占30.4%，矿产资源开采税占24%，产品分成收入占29.6%，出口租金税占10.5%。

进出口规模预计继续扩大

预算草案预计，未来几年哈萨克斯坦对外贸易规模将进一步扩大。随着居民和企业对进口商品需求增加，加之大型投资和基础设施项目对国外设备存在较大需求，进口规模预计将继续维持较高水平。

根据预测，哈萨克斯坦出口额将从2027年的828亿美元增至2029年的885亿美元；同期进口额预计将从805亿美元增至884亿美元。

未来三年拟从国家基金划拨11.9万亿坚戈

根据国家基金管理委员会会议纪要草案，2027年至2029年期间，计划从国家基金划拨资金总计11.9万亿坚戈。

其中，2027年计划划拨4.43万亿坚戈，2028年降至3.93万亿坚戈，2029年进一步降至3.5万亿坚戈。

在保障性转移支付方面，2027年和2028年计划每年从国家基金划拨2.43万亿坚戈，2029年则降至2万亿坚戈。

预算草案还显示，2027年月计算指数（АЕК）、养老金和最低生活保障标准预计将上调8.5%，但最低工资标准仍将维持在8.5万坚戈不变。