2027年月计算指数拟上调8.5% 最低工资仍为8.5万坚戈

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划自2027年起将月计算指数（АЕК）上调8.5%，同时继续将最低工资维持在每月8.5万坚戈。如果《2027—2029年共和国预算》法律草案获得批准，养老金也将上调8.5%。

据Kapital.kz报道，相关内容已列入《2027—2029年共和国预算》法律草案。该草案目前已在“开放法规”门户网站公布，公众讨论将持续至2026年9月5日。

根据财政部提出的方案，自2027年1月1日起，哈萨克斯坦拟确定以下社会经济指标：

最低工资——8.5万坚戈；

国家基础养老金最低标准——38622坚戈；

最低养老金——74919坚戈；

月计算指数（АЕК）——4693坚戈；

最低生活保障标准——55173坚戈。

法律草案指出，自2027年1月1日起，用于支付年龄养老金和工龄养老金的资金，应按照养老金标准提高8.5%进行安排。

此外，为计算享受优惠待遇群体以及从事有害生产工作的人员相关补助，2027年拟采用以下基础数值：

用于计算补助的月计算指数（АЕК）为4325坚戈；

用于计算补助的最低生活保障标准为50851坚戈。

根据草案，自2027年起，除义务兵役人员外的军人，以及特殊国家机关、执法机关和国家信使部门工作人员用于补偿住房和公共事业支出的现金补贴，拟确定为3739坚戈。

按照这一方案，哈萨克斯坦最低工资将连续第三年维持在每月8.5万坚戈。2024年，根据托卡耶夫总统在2023年9月1日国情咨文中提出的任务，最低工资由7万坚戈提高至目前的8.5万坚戈。

2026年，哈萨克斯坦国民经济部第一副部长阿扎马特·阿姆林曾表示，近期暂未考虑将最低工资提高至15万坚戈。他指出，这一问题直接取决于共和国预算的承受能力以及2026财政年度的财政收入情况。

作为对比，自2026年1月1日起，哈萨克斯坦最低工资为8.5万坚戈，国家基础养老金最低标准为35596坚戈，最低养老金为69049坚戈，月计算指数（АЕК）为4325坚戈，最低生活保障标准为50851坚戈。

按照目前公布的草案，2027年月计算指数（АЕК）将由4325坚戈提高至4693坚戈，增幅为8.5%；养老金也计划相应上调8.5%，而最低工资将继续维持在8.5万坚戈。