哈萨克斯坦阿克索兰钨矿计划2028年启动开采

根据文件，按照批准的矿产储量计算，该矿山计划开采16年。其中，企业将在13年时间内按照年产100万吨原矿的设计产能开展生产。用于开发该矿床的地下资源区块总面积为4.499平方公里。

“矿山总体生产能力确定为年产100万吨，之后产量将逐步下降。根据设计阶段确定的矿产储量，矿山使用年限为16年。其中，自按照设计产能（年产100万吨）启动采矿作业之日起，矿山将运行13年。”文件指出。

值得一提的是，矿产开采计划于2028年启动。在此之前，项目方计划建设用于加工开采矿石的选矿厂，同时开展为期一年的矿山基建工程和矿山准备工程。正式开始采矿后，这些工作还将与矿山生产同步进行。

“采用地下开采方式时，剥离工作分为矿山基建工程和矿山准备工程。在阿克索兰矿床开始采矿前，将在2027年集中开展为期一年的矿山基建和准备工作。此后，这些工作将与采矿生产同步进行。矿山准备工程包括揭露矿体和矿石开采等工作。矿产开采将于2028年开始。”报告称。

根据文件，该矿床计划采用地下开采方式进行开发。

据了解，阿克索兰钨矿位于北哈州阿依尔套县与阿克莫拉州桑德克套县交界地区，距离善托别镇东北约38公里，距离巴尔卡希诺村西北约35公里。此外，矿床部分区域位于科克舍套国家级自然公园保护区内。

据此前报道，东哈州执法部门近日查处一处非法黄金开采点，现场查扣多台大型机械设备，并发现非法采矿活动已对当地生态环境造成严重破坏。非法采矿活动涉及面积约30公顷，作业过程中使用了大型工程机械及矿石加工设备，共有30余人参与，其中包括中国公民。