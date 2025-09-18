预测显示2028年哈国人均GDP将超2万美元

根据预测，到2028年，哈萨克斯坦的平均月工资将达到60.5万坚戈。

最低工资仍保持在8.5万坚戈，而最低生活保障标准将从目前的4.6万坚戈提高至5.74万坚戈。

经济增长预测

预计哈萨克斯坦GDP将在2025年达到161.9万亿坚戈，2026年增至183.8万亿坚戈，2027年为206.1万亿坚戈，2028年达到229.8万亿坚戈。经济增速将保持在年均5%左右。

折算成美元，2028年GDP预计达4,256亿美元，人均GDP将超过2万美元。

通胀水平

政府预测显示，2025年通胀率将在10%-11%之间，2026年不超过9%-11%。自2027年起，通胀将降至5.5%-7.5%，并在2028年稳定在5%-7%。这意味着物价涨幅将趋缓，经济运行将更为稳定。

工资与居民收入

未来几年，居民工资将稳步增长。官方数据显示，2025年平均工资为42.3万坚戈，2026年为50.09万坚戈，2027年为55.41万坚戈，到2028年将达到60.49万坚戈。

实际工资增长也将保持积极态势：2026年预计增长7.6%，2027年增长3.9%，2028年增长3%。

对外贸易

预计2025年出口额为755亿美元，到2028年将增至837亿美元。进口额将从2025年的643亿美元增至752亿美元。

对外贸易将继续保持顺差，但规模可能逐步缩小：2025年的顺差预计为112亿美元，2028年可能降至86亿美元。

油价预测

预测显示，2025年布伦特原油均价为每桶70美元，自2026年起将稳定在每桶60美元。尽管这一因素会影响出口收入，政府仍计划在稳定的油价背景下推进经济发展规划。

