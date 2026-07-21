哈国计划2028年前生产理想等三大品牌汽车及无人驾驶牵引车

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划在2028年前投产理想、OMODA和JAECOO品牌汽车，以及SITRAK无人驾驶半挂牵引车，并加快在汽车制造企业应用人工智能和数字技术。

哈萨克斯坦工业和建设部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫在政府会议上表示，根据总统指示，汽车制造企业正在推进人工智能和数字技术应用。

目前，一座基于人工智能技术的安全态势中心已投入运行。该智能平台能够分析来自视频监控设备、传感器和信息系统的数据，及时识别风险、突发事件及异常情况，并采取相应处置措施。

纳哈斯帕耶夫介绍，目前哈萨克斯坦共有11家企业生产乘用车、客车、卡车和专用车辆。2025年，KIA Qazaqstan和Astana Motors Manufacturing Kazakhstan两座大型汽车制造厂投入运营，建设投资总额超过3460亿坚戈。

为进一步提升汽车产业生产能力，哈萨克斯坦计划在2028年前实施一批乘用车和商用车扩产项目。

纳哈斯帕耶夫表示，托卡耶夫总统访问中国期间，双方在汽车制造领域达成多项重要协议，包括在哈萨克斯坦组织生产理想、OMODA和JAECOO品牌汽车，投产SITRAK无人驾驶半挂牵引车，以及与比亚迪共同建设高速充电站网络。