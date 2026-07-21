哈萨克斯坦计划2029年投产国产钢制汽车车身部件

Allur董事会主席安德里·拉夫连季耶夫在政府会议上表示，建立乘用车全流程冲压生产体系，是哈萨克斯坦汽车工业提高本地化水平的重要一步。

目前，相关方面正在推进“Qarmet—Allur—Kia Kazakhstan”跨行业项目，并计划吸引其他汽车制造商参与，将冶金和汽车制造纳入统一生产链。

这一模式将参考萨兰市公交车生产项目。当地公交车制造企业目前已经开始使用Qarmet生产的钢材。

按照计划，Qarmet将于2028年开始生产符合乘用车制造商技术要求的汽车用钢板。以此为基础，汽车车身部件将于2029年进入批量生产阶段。

项目设计产能为每年不少于10万套车身，其中哈萨克斯坦国产钢材的占比将不低于75%。

哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫表示，政府支持汽车用钢生产项目以及Qarmet的大规模现代化改造计划。

他指出，哈萨克斯坦汽车工业的主要任务，是进一步提高本地化水平，将更多产品价值留在国内，并在政府支持和企业积极参与下发展本国汽车品牌。

别克帖诺夫表示，汽车用钢生产具有战略意义。该项目将加强钢铁企业与汽车制造业之间的协作，推动高附加值产品生产，政府将为项目实施提供支持。