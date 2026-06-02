截至2029年哈萨克斯坦将引进40匹普氏野马

消息称，这是作为一项旨在恢复世界上仅存野生马种群数量的国际项目的一部。

这一批普氏野马乘坐专机从捷克共和国抵达阔斯塔奈国际机场。随后，它们将被运送至阿勒滕达拉国家自然保护区。在放归中心，这些动物将在专家的指导下进行适应性训练，之后将被安置到自然栖息地。

历史上，普氏野马曾生活在哈萨克斯坦境内，是哈萨克草原自然遗产的一部分。然而，到了20世纪中叶，该物种在野外已经灭绝。得益于国际保护和重新引入计划，其种群得以恢复。

如今，哈萨克斯坦正在实施一项大规模计划，将这种独特的物种重新引入其历史栖息地。该项目由哈萨克斯坦生态和自然资源部林业与野生动物委员会、布拉格动物园、柏林动物园、哈萨克斯坦生物多样性保护协会、法兰克福动物学会及其他国际合作伙伴共同实施。

根据哈萨克斯坦与布拉格动物园签署的合作备忘录，计划到2029年向哈萨克斯坦提供40匹普氏野马。首批普氏野马已于2024年和2025年抵达阿勒滕达拉自然保护区。今年5月，部分此前引进的普氏野马首次被放归野外。

该项目的主要目标是在哈萨克斯坦中部草原地区建立稳定的普氏野马种群，并恢复草原生态系统。

该项目的实施对哈萨克斯坦意义重大。它将有助于保护生物多样性，恢复历史上已灭绝的动物物种，加强自然保护领域的国际合作，并提升哈萨克斯坦作为草原生态系统和珍稀野生动物保护领先国家的声誉。