政府总理：2030年可再生能源在国内能源结构中的比例将提高至15%

哈通社/阿斯塔纳/7月1日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于6月30日主持召开了哈萨克斯坦-欧盟对话平台第12次会议，国家机构负责人和驻哈外交使团代表参加了此次会议。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，扩大与欧盟的伙伴关系是哈萨克斯坦的重要议程之一。哈萨克斯坦愿意利用一切机会进一步拓展双方的经贸投资合作，其中，绿色转型和加强交通互联互通最具潜力。

政府首脑还强调了环境议程在哈萨克斯坦经济可持续发展中的关键作用。哈萨克斯坦计划到2030年，将可再生能源在国内能源结构中的比例从目前的4.5%提高到15%。

此外，他还强调了跨里海国际运输路线在过境运输合作领域的重要性。目前，哈萨克斯坦正在与该路线其他参与者一起，积极努力解决中间走廊交通瓶颈问题。同时，哈萨克斯坦准备加深与欧洲伙伴的合作，将中间走廊与跨欧洲运输网和全球门户倡议相衔接。

-总的来说，在绿色经济和交通物流等领域，哈萨克斯坦和欧盟有着广阔的合作空间。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

此外，阿里汗·斯马伊洛夫还详细介绍了他最近对阿塞拜疆和格鲁吉亚进行正式访问期间所签署的关于发展跨里海国际运输走廊的协议。

欧盟驻哈萨克斯坦代表处大使凯斯图蒂斯·扬考斯卡斯指出，欧-哈关系正在蓬勃发展，而实施新的可再生能源项目和加强交通互联互通是未来合作的重点方向之一。

【编译：阿遥】