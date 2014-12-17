哈通社北京12月17日电，哈萨克斯坦驻中国使馆日前在北京举办了哈萨克斯坦独立23周年庆祝活动。哈通社驻北京记者萨迪克•阿塔詹诺夫在活动期间采访了中国现代国际关系研究院专家许涛先生。许涛说："光明大道"新经济计划将顺利实现，因为纳扎尔巴耶夫提出的任务总是始终如一地得到执行。"

他说："借此机会，我衷心祝贺哈萨克斯坦人民独立日快乐，祝愿哈萨克斯坦顺利实现国情咨文提出的政策目标"。

他指出，"我注意到，这次的国情咨文重点提出交通运输和能源领域的发展，以及非原料行业的发展。我相信在贵国总统的领导下，全国人民共同努力，这个计划一定能够实现。事实证明，纳扎尔巴耶夫总统提出的任务、计划和方案任何时候都能有条不紊地得以落实，" 他表示，哈萨克斯坦稳定繁荣，社会经济正在全面发展。 "我一直从事中亚研究工作，对纳扎尔巴耶夫总统所有的国情咨文都会仔细研究，在这次的国情咨文中纳扎尔巴耶夫总统提出了未来发展的新经济计划，这个计划是哈萨克斯坦2030和2050发展战略的进一步补充和完善，" 他说。 该专家还就纳扎尔巴耶夫总统提出的 "霍尔果斯东大门"陆港建设，以及支持习近平主席共建"丝绸之路经济带"的倡议发表了看法。 中国现代国际关系研究院是综合性国际问题研究机构。研究成果以研究报告、专题资料等形式提供给有关政府部门，或通过学术刊物公开发表，直接为国家的国际问题和对外决策提供智力支持。（编译：流沙）