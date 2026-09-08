2030年哈萨克斯坦适龄职教青年将达150万人 劳动力需求持续增长

（哈萨克国际通讯社讯）到2030年，哈萨克斯坦15至18岁适龄接受职业教育的青年人数预计将增长34%，达到150万人。与此同时，未来几年国内劳动力市场每年需要22.5万至25.6万名专业人才。

哈萨克斯坦教育部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃在有关技术和职业教育发展的报告中公布了上述数据。

职业院校在校生超过55.6万人

目前，哈萨克斯坦共有763所职业院校，在校生超过55.6万人。过去3年，在校生人数由54.27万人增至55.62万人，增加1.35万人。

国家教育订单规模也在持续扩大。2023—2024学年共提供34.49万个名额，2025—2026学年增至39.33万个，3年增加4.84万个，增幅为14%。

与此同时，2025—2026学年用于技术和职业教育的国家财政投入达到4249亿坚戈，3年增加1082亿坚戈，增幅为34.1%。

“当前的任务，是将这些资源和机会转化为真正满足劳动力市场实际需求的成果。”苏莱曼诺娃表示。

职业院校毕业生就业情况改善

近年来，职业院校毕业生人数也呈增长态势。2023—2024学年共有14.13万人毕业，到2025—2026学年增至16.92万人。其中，取得技能型职业资格的毕业生人数由4.75万人增至6.01万人。

毕业生就业情况同步改善。过去3年，从事与所学专业相关工作的毕业生人数由7.2万人增至9.06万人，毕业生总体就业人数则由9.28万人增至11.27万人。

技能型专业毕业生的就业率达到68%，较3年前提高3个百分点。

2030年适龄职教青年将增至150万人

技术和职业教育体系面临的另一个重要变化来自人口增长。

根据预测，到2030年，哈萨克斯坦人口将增长10%，达到2160万人。其中，15至28岁青年人口将增长29%，达到460万人；15至18岁适龄接受职业教育的青年人数将从110万人增至150万人，增幅达到34%。

与此同时，预计劳动力市场每年将需要22.5万至25.6万名专业人才。苏莱曼诺娃在报告中指出，需求较高的职业中，超过70%属于技术和职业教育培养范畴。

目前，哈萨克斯坦劳动力市场实际需求与职业院校人才培养之间仍存在一定差距，其中建筑业和农业领域的人才短缺问题较为突出。