哈萨克斯坦加快交通基础设施升级 海港能力将增至3000万吨

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦总理官网消息，为落实总统托卡耶夫关于发展交通物流领域的部署，哈萨克斯坦正持续推进铁路和海运基础设施现代化，并扩大国际运输走廊运力。

过去五年，哈萨克斯坦新建和现代化改造铁路约5000公里，规模接近此前30年的两倍。全国过境运输量已达到3300万吨，铁路行业收入超过3万亿坚戈。

在多斯特克—莫因特铁路和阿拉木图绕行铁路项目完工后，哈萨克斯坦目前正继续建设达尔巴扎—马克塔阿拉尔、莫因特—克孜勒扎尔、阿亚古兹—巴克特等新铁路，并对现有线路进行升级。未来三年，还计划新建和改造约2200公里铁路。

机车和客运车厢更新也在同步推进。通过与Alstom和Wabtec等企业合作，今年8月，相关生产企业分别下线第200台和第700台机车。

2026年，哈萨克斯坦计划引进191节新型客运车厢，配备现代安全系统、视频监控、生物卫生间和互联网接入功能。按照总统部署，全国还在实施124座火车站改造计划，目前已有100座车站完成建筑安装工程。

海运基础设施方面，目前哈萨克斯坦海港总吞吐能力为2180万吨，计划到2030年提升至3000万吨。

过去五年，跨里海国际运输路线货运量增长5.6倍，由80万吨增至450万吨。

阿克套港和库雷克港扩建、新建码头、疏浚工程、泊位改造以及船队扩充工作正在推进。哈萨克斯坦计划在2029年前再购置8艘新船，包括散货船和集装箱船。

通过综合升级，跨里海国际运输路线以及“北—南”国际运输走廊的年通行能力有望由600万吨提高至1000万吨。

与此同时，哈萨克斯坦还在推进交通运输领域数字化。E-Joldar数字平台将用于监测公路建设和维修进度，Smart Cargo平台则重点用于优化货运管理、推动人工智能技术应用、多式联运和“绿色通道”机制。

政府表示，当前交通基础设施现代化已覆盖公路、铁路、航空、港口、车辆装备和数字服务等多个领域，有助于提升基础设施通行能力，加快客货运输效率，并进一步增强哈萨克斯坦的国际过境运输潜力。

目前，交通运输业已贡献哈萨克斯坦国内生产总值约6.1%。过去五年，该行业总产值增长近两倍，超过14万亿坚戈。