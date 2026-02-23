哈萨克斯坦2030年前农业领域将需6.3万名专业人才

哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员扎基尔詹·库济耶夫和詹博拉特·朱尔艮巴耶夫就相关问题向政府总理提出质询。

议员指出，当前农业领域人才培养面临结构性挑战。尽管近年来国家教育资助总量有所增加，但“农业与生物资源”和“兽医”两个专业方向的奖学金名额占比却呈下降趋势。

议员特别提到奖学金标准存在差距。目前农业和兽医专业学生每月奖学金约为5.2万坚戈，而教育类和医学类专业学生的奖学金最高可达8.4万坚戈，差距明显。为此，议员建议重新审视国家教育订单，增加农业方向的资助名额，并在奖学金标准上实现与其他重点专业的平衡。同时，他们还建议批准《哈萨克国立农业研究大学2026—2030年发展规划》，并延长与相关科研机构的信托管理协议。

总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在书面答复中表示，根据中期预测，到2030年国家经济总体将需要88.3万名各类专业人员，其中农业产业综合体领域占6.3万人，约占总需求的7%。

值得注意的是，在农业领域所需人才中，88%为技术工人或普通劳动岗位人员，仅12%为具有高等教育背景的专业人员，即约7600人。这一结构反映出农业领域对基层技能型人才的需求占主导地位。

数据显示，2025年“农业与生物资源”方向共设置3018个国家教育资助名额，“兽医”方向为1451个。自2025年9月1日起，相关专业学生奖学金已上调20%，目前标准为52,372坚戈。

政府方面指出，关于进一步提高农业专业学生奖学金标准的问题，建议在2028年以后再行研究。同时，《哈萨克国立农业研究大学2026—2030年发展规划》目前正在相关国家机关内部进行审批程序。至于延长科研机构信托管理合同的问题，则属于“国家农业科学教育中心”董事会权限范围。

