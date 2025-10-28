哈萨克斯坦2030年残疾人或达百万 劳动部长呼吁平衡社会保障与经济现实

部长表示，同期退休人员将增至300万。

“医学进步延长了寿命，但人们需要康复和护理。过去，重症患者往往离世，如今医学能延长生命，却也导致致残疾病增多。早年残疾人约50万，现在已超70万；退休人员从120万增至240万。”扎克珀娃说。

她指出，有人希望提前退休，有人要求提高残疾补助。

“背后核心问题是预算能力和经济发展。国家要履行所有社会义务，预算必须持续充盈。为避免未来支付危机，绝不能采取民粹决策，这是最大风险。”部长强调。

面对退休与和残疾人数量双增，必须保持平衡。

既不能过度加重纳税人负担、导致其逃向影子经济或企业外流，又要确保国家社会稳定和义务兑现。

多少人月薪仅8.5万坚戈？

据部长透露，9月初，全国110.9万人领取最低工资，其中超70万人月薪8.5万坚戈，部分按小时计酬者收入更低。

“分析发现，其中不乏高技能人才，他们不应只拿如此低薪。这暴露了工资‘灰色支付’迹象：雇主官方仅付8.5万坚戈并依法扣除养老、社保、医保，其余现金‘信封发放’。”部长说。

她承认确有真领8.5万坚戈者，主要集中在农业领域。

“该行业收入偏低，亟需转型。2024年，我们为种植业和畜牧业分别制定了劳动标准，以实现劳动关系合法化和规范化。”部长表示。

【编译：木合塔尔·木拉提】