哈萨克斯坦批准至2030年废弃物管理新构想 将推进数字化与循环经济转型

生态和自然资源部副部长卓玛尔特·阿利耶夫在会上介绍，目前废弃物管理领域正面临生态、经济和制度层面的多重挑战：全国每年产生约450万吨生活垃圾，但回收率仅为25%–26%，其余大多被送往不符合环保和卫生要求的填埋场；食品垃圾在生活垃圾中占比高达30%–40%，但相关处理基础设施几乎空缺；建筑垃圾虽依法禁止填埋，但仍被运入填埋场或导致新的非法垃圾堆出现；同时，工业领域每年累积上亿吨剥离岩石、尾矿和各类人工矿物堆积物，由于缺乏激励或强制机制，这些废弃物长期堆存并构成潜在环境风险。

总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在发言中指出，联合国和世界银行的报告显示，全球每年产生超过20亿吨生活垃圾，其中相当一部分未得到处理，预计到2050年这一数字将接近38亿吨。他强调废弃物累积已成为全球最突出环境问题之一，许多发达国家正从“堆放式处理”转向“闭环经济”，通过废弃物发电和二次原料生产实现资源再利用，哈萨克斯坦废弃物管理领域拥有较高投资潜力，但目前尚未得到充分利用。

新构想旨在改变传统“填埋为主”的模式，推动行业向回收利用与能源化利用转型，带动基础设施现代化和投资增长。

总理要求重点推进废弃物管理数字化，建立废弃物产生、流转、堆存和处置的数字化台账与在线监控系统，并责成生态和自然资源部联合各地政府，利用现有生态支付与排污费资金，专门用于建设收集、分类、再生与处置基础设施，纠正“钱进地方预算但未用于环保”的现状。

别克帖诺夫表示，实施该构想将有助于建立更为严格、可预测的生态与卫生防疫安全监管体系；推动废弃物管理从“末端处理”走向“减量—分类—再生—能源化”的全链条模式；并为循环经济发展创造条件，为企业开辟新的投资与业务方向。

他强调，构想与总统“洁净哈萨克斯坦”倡议的要求完全契合，并指示生态与自然资源部会同各级政府，确保2026—2030年期间各项措施和行动计划按时落实。

【编译：达娜】